أبرزها «برج» و«رجل».. لوحات سيارات مميزة جديدة للبيع بمزاد «الداخلية»

طرحت وزارة الداخلية، عبر موقع «لوحتك دوت كوم»، الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، 6 لوحات جديدة، للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني، ومن المقرر بحسب الوزارة، أن يغلق باب التزايد على اللوحات اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري، حيث يذهب مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، لصالح صندوق تحيا مصر.

ووصل سعر لوحة «أ ع 5» المطروحة بالمزاد الحالي، ويتنافس عليها متزايد واحد، إلى 400 ألف جنيه، بينما لوحة «ر 3»، وصلت إلى 750 ألف جنيه، والتي سجلت السعر الأعلى بالمزاد الحالي، ويسعى لشرائها شخص واحد.

أما اللوحة الثالثة هي «ر ج ل 111»، ويتزايد لشرائها شخص واحد، ووصل سعرها 125 ألف جنيه، أما اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف «م ى ج 5555»، يتزايد للحصول عليها شخص واحد، بلغ سعرها حتى الآن 75 ألف جنيه.

اللوحة الخامسة بالمزاد الجاري هي «ب ر ج 5555»، ويتزايد للحصول عليها شخص واحد، وبلغ سعرها حتى الآن 100 ألف جنيه، فيما وصل سعر اللوحة السادسة بالمزاد الحالي وهي «م ن ع 777»، إلى 125 ألف جنيه، ويزايد عليها شخص واحد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، أنه لا يشترط ترخيص اللوحة فى الحال، فيمكن ترخيصها فى أي وقت لاحقا، حيث تم تخصيصها للرقم القومى الفائز، مشيرة إلى أنه لا يمكن بيع اللوحة، حيث يستطيع أصحاب اللوحات المميزة الاحتفاظ بها مدى الحياة كما يتم توريثها أيضا، بالإضافة إلى إمكانية طلب شراء لوحة غير مطروحة للمزايدة، من خلال طلب إدراجها في اللوحات المتاحة للمزايدة عن طريق خدمة «كون لوحتك»، وبمجرد تكوينها يتم إرسال الطلب لإدارة الموقع ويتم إدراجها ضمن اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت، على أن يتم مراسلة صاحب الطلب على الإيميل المسجل بالنظام بمجرد إتاحة اللوحة للمشاركة في المزايدة عليها، على أن يذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.