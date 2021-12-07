يبحث الكثيرون عن رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة 2021، وذلك بعد أن اتاحت المرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم التظلمات على قيمة المخالفات، بالإضافة إلي دفع قيمة المخالفات وتسويتها.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة 2021، وذلك في التقرير التالي:

رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة 2021

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال خدمات المرور.

وحتى تتمكن من الاستعلام عن مخالفات المرور سواء من خلال رقم لوحة المركبة أو ببطاقة الرقم القومي، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط موقع النيابات العامة.

ستجد أن الموقع يقدم 4 خدمات إلكترونية، هي:

- خدمات نيابات المرور.

- خدمات نيابات الوثائق الشخصية.

- خدمات نيابات الأسرة.

- خدمات النيابات الجنائية.

قم باختيار خدمات نيابات المرور، أو الدخول على خدمات المرور النيابة العامة بشكل مباشر.

ستظهر للعميل 5 خدمات خاصة بالاستعلام عن المرور وهي كالآتي:

الاستعلام.

التصالح الفوري.

الدفع.

التظلمات.

خدمة متابعة الطلبات.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلامات.

سوف يظهر لك خيارين الأول مخالفات رخص المركبات، والثاني مخالفات رخص القيادة.

اضغط على مخالفات رخص المركبات.

سوف يطلب منك الموقع إدخال نوع الرخصة إذا كانت أرقام وحروف أم أرقام فقط.

تقوم بإدخال نوع رخصتك والضغط على إجمالي المخالفات.

بمجرد الضغط على إجمالي المخلفات سوف تظهر لك النتيجة.

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور سيكون أمامك عدة خيارات، التظلم على قيمة المخالفات، أو الدفع أونلاين، عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمه توصيل شهاده براءة الذمة.