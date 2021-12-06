9 لوحات معدنية مميزة مطروحة للمزاد العلني.. وصلت إحداها لـ135 ألف جنيه

طرحت وزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني «لوحتك دوت كوم»، 9 لوحات جديدة مميزة بنظام المزاد العلني الإلكتروني، إذ يخضع المزاد لإشراف الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

ومن المقرر بحسب وزارة الداخلية إغلاق باب المزايدة على إحدى اللوحات اليوم، وتغلق على 6 لوحات غدًا الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، على أن يتم وقفها على لوحتين يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته.

تفاصيل اللوحات المعدنية المطروحة للمزاد

واللوحات المطروحة للبيع هي «ر هـ 5555» ويتزايد للحصول عليها شخص واحد ووصل سعرها حتى الآن إلى 100 ألف جنيه، واللوحة الثانية «ع ص ب 555» ووصل سعرها إلى 95 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان.

فيما وصلت اللوحة «ن م س 9999» إلى 110 آلاف جنيه ويتنافس عليها شخصان، ووصلت اللوحة «س هـ أ 6666» إلى 100 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، فيما وصلت اللوحة «ق ط 7777» إلى 135 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، ووصلت اللوحة «ع و و 6666» إلى 95 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

واللوحة «م ي 4444» وصلت إلى 135 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، ووصلت اللوحة «م و 4444» إلى 100 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، واللوحة «و ط ن 2222» وصلت إلى 100 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

كوّن لوحتك الخاصة

ويسمح موقع «لوحتك.كوم» للمشتركين بإمكانية تكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، وتذهب عوائد بيع اللوحات لدعم صندوق «تحيا مصر».

وعلى الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني لاستخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذي يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وحال رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسديدها خلال المهلة الزمنية الموضحة.

ويخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيه عند سداد مبلغ التأمين، ويوجد مصاريف خدمة تقدر بـ0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وحال الرغبة في سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيًا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أي مصاريف أخرى.

ويمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته على الحد الأدنى للمزايدة المدون في شاشة المزايدة.