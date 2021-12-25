الصحة تقدم 6 نصائح للاحتفال الآمن برأس السنة وأعياد الميلاد

قدم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، 6 صنائح للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

6 طرق لحماية نفسك ومن حولك خلال موسم الأعياد:

1- احصل على التطعيم واحصل على الجرعة التنشيطية.

2-ارتدي كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن، وعندما تكون التهوية رديئة خاصة في الأماكن المغلقة.

3- حافظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين، حتى وإن لم يظهروا على أنهم مرضى، وسواء كنت تحتفل بعيد الميلاد أو العام الجديد أو أي حدث خاص آخر في موسم الأعياد، فإن التجمعات الأصغر في الأماكن التي تتيح لك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تكون أكثر أمانًا، ويظل الخيار الأفضل دائمًا الاحتفال فقط مع الأهل والأقارب.

4- غطي فمك عند السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس وتخلص من المنديل المستعمل فورًا في سلة مغلقة ثم اغسل يديك.

5- اغسل يديك باستمرار بالصابون والماء أو طهرها بأي مطهر كحولي.

6- احتفل في الأماكن المفتوحة أو افتح النوافذ عند الإمكان.

وأخيرًا يجب أن تعرف أعراض فيروس كورونا وابق في المنزل إذا كنت مريضًا.

وكان «عبدالغفار»، قد أعلن أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 379654 من ضمنهم 315896 حالة تم شفاؤها، و21546 حالة وفاة.