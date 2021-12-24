«الصحة»: 87% من وفيات أوميكرون بجنوب إفريقيا لم يحصلوا على اللقاح

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن 87% من عدد الوفيات بجنوب إفريقيا بسبب متحور أوميكرون، غير حاصلين على لقاح كورونا، ولم يتلقوا أي جرعة من لقاحات كورونا خلال الفترة الماضية.

269 حالة وفاة بـ أوميكرون في جنوب إفريقيا

وأضاف «عبدالغفار» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن عدد الوفيات بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، في جنوب إفريقيا بلغ 269 حالة وفاة، ومن بين الوفيات حالات قليلة من المطعمين من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا توجد أي حالة من حالات الوفاة بسبب أوميكرون حصلت على الجرعة الثالثة «التنشيطية».

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية التي تقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا خلال التجمعات المختلفة التي يمكن أن تحمي الأشخاص من الإصابة خلال المناسبات والأعياد مثل «أعياد الميلاد والكريسماس»، من خلال بعض التدابير التي يجب الالتزام بها لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأماكن المزدحمة بالمواطنين خلال المناسبات يمكن أن تنقل العدوى بين الأشخاص حال عدم الالتزام بكافة التدابير الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية تقلل من فرص العدوى عند الالتزام بها.

إجراءات وقائية تقلل من فرص العدوى بكورونا

وشددت الوزارة، على جميع المواطنين بضرورة الالتزام خلال حفلات الميلاد وأعياد الكريسماس بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تساعد على عدم تفشي الفيروس أو انتقال العدوى بين الأشخاص أثناء إقامة الاحتفالات وتتمثل التدابير الوقائية التي حددتها الصحة في:

- المواظبة على غسيل اليدين بالماء والصابون أو استخدام مطهر اليدين

- تلقي لقاح كورونا والجرعة التنشيطية الخاصة لمن مر عليهم 6 أشهر على الجرعة الثانية

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

- الالتزام بآداب العطس والسعال

- تجنب السفر ما لم يكن ضروريا

- الالتزام بارتداء الكمامة