«الصحة»: لقاحات كورونا آمنة على الحوامل وليس لها آثار سلبية على الجنين

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن جميع اللقاحات آمنة وفعّالة، وليس لها أي آثار جانبية على السيدات الحوامل والمرضعات والأجنة.

لا توجد آثار جانبية للقاحات على الحوامل والمرضعات

وأضافت «عاصم» خلال فيديو بثه على موقع وزارة الصحة، أن الجهات المعينة والمتخصصة أتاحت اللقاح للسيدات المرضعات والحوامل، موضحةً أنه لا توجد أي آثار جانبية على المدى البعيد أو المدي القريب، بل يعد اللقاح فرصة للحصول على مزيد الحماية للجنين من عدوى فيروس كورونا.

وتابعت عضو اللجنة العلمية، أن هناك العديد من الشائعات التي نشرت خلال الفترة الماضية، تقول إن لقاحات كورونا تسبب «العقم» لدى السيدات والرجال، مشيرةً إلى أن جميع هذه الشائعات ليس لها أساس علمي ولا توجد دراسات أو حالات على أرض الواقع تعاني من العقم عقب الحصول على اللقاح.

الصحة تحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا

في سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، في إطار الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو أي موجة أخرى مرتقبة، مؤكدةً أهمية التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتجنب انتقال العدوى.