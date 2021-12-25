عميد الفنون المسرحية: خريج المعهد في متاهة والحالة العامة «مش قد كده»

أكد الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أن طلاب المعهد يقفون على المسرح طوال سنوات الدراسة، معتبرًا أن هذا النشاط يفجر إبداعات الطلاب بشكل جيد، لافتًا إلى أن الطالب يجد الصورة ضبابية في السنوات النهائية له، نظرًا لأنه يرى الحالة المسرحية العامة «مش أد كده»، وذلك على مختلف المستويات، ومنها الشهرة والنجومية والأجر المناسب الذي يكفل له «حياة كريمة»، وبالتالي تذهب عينه للسينما والدراما التلفزيونية رغم صعوبة الوصول لهم.

وأوضح «الكاشف»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن خريجي المعهد يدخلون في متاهات بعد التخرج، وينسون أنهم متخصصون في الأصل لفن المسرح، لافتًا أن هذه الحالة موجودة منذ أكثر من 50 عاما وليس في السنوات الأخيرة فقط.

الجمهور فقد الثقة في المسرح

وأشار أنه قبل 50 عاما كان خريج المعهد يتجه للمسرح القومي ومسرح الطليعة بعد تخرجه، متذكرًا أنه بعد تخرجه خضع للجنة لاختيار الخريجين وتوجيههم نحو مسارح الدولة المختلفة.

وتابع: «لكل عصر أزمته المسرحية لكن مفيش أزمة مستمرة»، مؤكدًا وجود المواهب وعشاق المسرح وأن دراسي المسرح وهواته مازلوا موجودين، لافتًا إلى أن الجمهور ربما يكون فقد الثقة في أنه سيشاهد مسرحية تمتعه، أو يجد فيها ما يستحق نزوله وذهابه للمسرح ومعاناة أن يجد مكانا لركن سيارته في المسرح القومي أو الطليعة أو الحديث.

وأكد أن من يخوض مغامرة الذهاب للمسرح سواء القومي أو الحديث يكتشف أن المغامرة تستحق وأن عدد من لديهم الاستعداد لخوض هذه المغامرة ليس كثيرًا لفقدانهم الثقة على مدى سنوات سابقة كثيرة.