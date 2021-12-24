مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة فيديو سقوطه من على المسرح في دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطرب يقع من أعلى خشبة المسرح خلال إحيائه حفل في مدينة دبي، وقيل إن هذا الفيديو يرجع لمطرب المهرجانات حمو بيكا، ما جعله يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

حقيقة سقوط حمو بيكا من على المسرح

لكن محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا، كشف حقيقة الأمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إذ نفى تمامًا أن يكون هذا الفيديو لحمو بيكا، مؤكدًا أن هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة.

كما نفى مدير الأعمال وجود حمو بيكا في مدينة دبي، موضحًا: «ازاى يعني هيكون لحمو بيكا وهو موجود في السعودية وحفلاته كانت هناك إيه اللى وداه دبي».

آخر أعمال حمو بيكا

يذكر أن حمو بيكا كان قد أحيا مؤخرًا عدد من الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور جماهيري كبير.

وكان بيكا قد طرح مؤخرًا مهرجان بعنوان «يلا حرب» الذي قدمه بجانب حمو الطيخا ومودي أمين وتقول كلماته:

خلاص هثور على اللى خان

تعبت أنا من السكان

الدنيا جاية على الجدع

علشان كدا ملهوش مكان

ضربت قلبي بطلقتين

عشان هشقلب غدارين

اللى أنا قولت عليه الشقيق

سابني عشان الملمين

الدنيا من غيركم دى هتمشي

مفتوح بابي للى هيمشي

أنا عيشت طيب بينت عبيط

والناس فى الطيب مبيرحمشي

بتحبوا مين دا انتو عيال استيك

ياعيال قايطة خلاص أنا حفظتك

خصامي مش حمل فى اجرامي

دا أنا أجريكم بسكينة بلاستيك

أنا جيت الكل يرجع انت مين

اسمي حاطط على كل الموجودين

يلا حرب يلا ضرب يلا جولة

اللى جاى عندى أخره طلقتين