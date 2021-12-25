حمو بيكا عن فيديو سقوطه على المسرح: الأغنية أجنبية يعني مش أنا (فيديو)

نفى حمو بيكا ما تردد عن سقوطه على المسرح، مؤكدًا في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه موجود في السعودية، وأن الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية، نافيًا أن يكون سقط على المسرح كما تردد.

وأضاف حمو بيكا: «أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير»، متسائلًا: «أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك»، مهاجما الصحف والمواقع التي نشرت خبر سقوطه، واتهمها بالكذب، مضيفًا: «مش أنا اللي كنت في الحفلة ولا وقعت على الستيدج ولا حاجة».

حمو بيكا يهاجم من يتحدثوا عنه

وتابع حمو بيكا: «عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير».

واستطرد: «لقمة عيشي اتمنعت من مصر ومبغنيش في مصر بس ربنا بيبعت لي لقمتي ورزقي من حتة تانية أنا مش هقول أنا فاتح بيوت وكل ده معروف وانتظروا فرع الشيخ زايد قريبا وانتظروا كافيه ومطعم وجزارة بيكا قريبا في البيطاش، والحمد لله أنا ربنا كرمني».

وكشف حمو بيكا أنه ينوي افتتاح فرع جديد لمطعمه في السعودية «انتظروني بكرة عند الشيخ محمد الشماسي فرع بيكا ساندوتش في السعودية، أنا رايح اتفرج على المكان وامضي العقد لأول فرع بالخليج وهيكون في جدة مع الشيخ محمد الشمسي».