عون: لبنان وصل إلى أزمته بسبب الفساد والسرقة والفشل في النظام

قال رئيس لبنان ميشال عون، إن بلده بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها، معتبرا في مقابلة تليفزيونية، أن بلاده وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد.

وأضاف عون، أن التغيير سيأتي ويحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا، وأوضح الرئيس اللبناني، «وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرا معينا».

وتخلفت دولة لبنان، في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» حول خطة نهوض عُلقت لاحقا، بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واعتبر رئيس لبنان، أن التغيير بحاجة إلى وقت، وتابع عون قائلا، إن بلاده بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي تعاني منها، موضحا أن ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين.

«سكاي نيوز»: تقديرات عون بشأن التعافي من الأزمة تأتي على نحو غير متفائل

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن تقديرات الرئيس اللبناني، ميشال عون، بشأن التعافي من الأزمة، تأتي على نحو غير متفائل، فيما تشهد البلاد منذ صيف العام قبل الماضي 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا، فاقمه انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتراجع سعر صرف العملة الوطنية «الليرة» أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت العملة أكثر من 85% من قيمتها.

من جانبها، ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه رغم حجم الأزمة في لبنان وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر الماضي، على خلفية انقسام سياسي في البلاد حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.