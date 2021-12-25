إسرائيل تفشل في إلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق بغزة

فشل مقترح تقدمت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان على قطاع غزة في مايو 2021.

وصوتت 125 دولة، ضد المقترح الإسرائيلي، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم يوافق على المقترح سوى 8 أصوات بينها إسرائيل، والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت سلطات الاحتلال، قدمت مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، والتي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق دون تصويت.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 7 فلسطينيين من القدس المحتلة والأغوار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وكان 45 ألف فلسطيني، أدوا، أمس الجمعة، صلاة الجمعة في «المسجد الأقصى المبارك»، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.

«أشتية» يبحث مع وزير الداخلية الأردني تطورات الأوضاع في فلسطين

من جانبه، بحث رئيس الوزراء، وزير الداخلية الفلسطيني محمد أشتية مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على أبناء الشعب الفلسطيني، بحماية جنود الاحتلال، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق آخر، حضر أشتية، نيابة عن الرئيس الفلسطيني، قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية المحاذية لكنيسة المهد في «بيت لحم»، احتفالا بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.