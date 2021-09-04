رئيس الوزراء الفلسطيني: تآكل حل الدولتين سيكون له نتائج أمنية

حذرت الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، من أن حل الدولتين يواجه خطرا حقيقيا نتيجة استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، خلال لقائه بوفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن تآكل حل الدولتين على حدود 1967، واستمرار الأمر الواقع سيكون له نتائج ديموجرافية وأمنية.

وأوضح مكتب أشتية، في بيان، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر أن لاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو في طريقه إلى واشنطن، تبرهن على تعنت واضح واستمرار في السياسة الاستيطانية وخلق حقائق دائمة على الأرض.

أشتية يدعو الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام الاتفاقيات الموقعة معها

ودعا «أشتية»، الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام الاتفاقيات الموقعة معها بما فيها وقف الاستيطان، وإلزامها بوقف الانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني ووقف الإجراءات في مدينة القدس المحتلة.

وشدد المسؤول الفلسطيني، على أهمية العمل على فتح مسار سياسي جاد وجديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الرباعية الدولية على أساس القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب «أشتية»، واشنطن بالإسراع في تنفيذ ما وعدت به، خاصة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بالإضافة لرفع اسم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى بذل ضغوط جادة على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في القدس المحتلة.

وكان بينيت، قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تزامنا مع زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي إن حكومته لن تقوم بضم أي أراض فلسطينية، لكنها ستوسع من سياساتها في توسيع المستوطنات القائمة، مستبعدا الخوض في مفاوضات وتوقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.

وقال بينيت، في وقت سابق، إن حكومته لن تكون قادرة على حل الصراع.

أعضاء بـ الكونجرس الأمريكي: من الضروروي إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية

وفي سياق متصل، قال عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أمس الجمعة، إنه من الضروروي، إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وأوضح السناتور الديمقراطي كريس ميرفي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه خلال اللقاءات في إسرائيل مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومسؤولين آخرين، « أكدنا على الأهمية التي نوليها لإعادة فتح قنصليتنا في القدس لخدمة الفلسطينيين بشكل أفضل».

وأضاف ميرفي، أن القنصلية كانت مفتوحة منذ أكثر من 100 عام قبل إغلاقها القاسي من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشارك في اللقاء مع بينيت، إلى جانب السناتور ميرفي، الديمقراطيون ريتشارد بلومنثال وكريس فان هولين وجون أوسوف.