الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قراري مصر لحماية أراضي «القدس والجولان»

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروعى قرارى مصر بشأن القدس والجولان السورى، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة. وأوضح «عبدالخالق»، حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن قرار القدس الذى تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، يشير إلى القرارات الأممية التى ترفض أى إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانونى والتاريخى القائم بها، فضلاً عن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أى تغيير لحدود عام 1967 بما فى ذلك القدس، باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات.

ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطانى وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، خاصة فى الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية فى محيط وداخل المواقع المقدسة. كما يؤكد أن أى إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة ملغاة وباطلة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المدينة. وأضاف «عبدالخالق» أن قرار الجولان السورى الذى تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضى بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين فى أوقات الحروب على الجولان السورى المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أى أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السورى المحتل.