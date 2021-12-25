«الصحة»: 99% من حالات الوفاة بمستشفيات العزل غير حاصلة على اللقاح

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من الآثار السلبية والمخاطر التي تعود على الأشخاص والمواطنين حال عدم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويجب الحصول على اللقاح لتجنب حدوث مضاعفات ناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات كورونا.

99% من وفيات العزل غير مطعمين

وأضافت «عاصم» خلال فيديو بثه على موقع وزارة الصحة، أن 99% من إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل كانوا غير حاصلين على اللقاح، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتشابه علميا مع الأرقام العلمية التي نشرت بهذا الصدد في المجتمعات الأخرى.

هناك مخاطر حال عدم الحصول على اللقاح

وتابعت عضو اللجنة العلمية، أنه حال عدم الحصول على اللقاح تكون هناك بعض المخاطر من الإصابة بمضاعفات كورونا أو ما ينتج عنها من زيادة فرص الوفاة، مشيرة إلى أنه حال عدم الحصول على اللقاح سيكون هناك تأثير سلبي على المجتمع.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأوضحت عاصم، أنه قبل الحصول على اللقاح لابد من الالتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية التي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة عن الفيروس وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عل الأقل - التباعد الجسدي والبدني - التواجد في أماكن تهوية جيدة».

شرطان للوصول للمناعة المجتمعية

وأشارت عضو اللجنة العلمية، إلى أنه عند الحصول على اللقاح والالتزام بكل التدابير يصل المجتمع إلى بر الأمان؛ ونحقق المناعة المجتمعية المطلوبة والسيطرة على الوباء وعدم ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا.