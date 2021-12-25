فصل الكهرباء 5 ساعات عن 26 منطقة في كفر الشيخ ودسوق للصيانة

قطعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، التيار الكهربائي عن 26 منطقة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، اليوم، لإجراء أعمال الصيانة، وفُصل التيار الكهربائي منذ الثامنة صباحا.

وقالت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً عن نحو 20 منطقة بعاصمة المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة بقطع التيار في كفر الشيخ

وشملت المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي «تقسيم وشارع المصنع، شارع الجمهورية، تقسيم الأوقاف، شارع الجيش، المستشفى العام، الرمد القديم والجديد، بنك الدم، مستشفى الكبد، منطقة القنطرة، تقسيم زهور، القضاة، التجاريين، النيابة العامة والإدارية، تقسيم الشرطة، المحاسبين، المحافظة، قضايا الدولة، منطقة ميت علوان، عمارات الـ47، ومستشفى الهلال الأحمر».

فصل الكهراء عن 6 مناطق في دسوق

كما فُصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدسوق، وأُخطر مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، وذلك من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية، وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة بالأعمال.

وذكرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن أعمال الصيانة ستتم، اليوم السبت، لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة، على أن تبدأ هذه الأعمال في تمام التاسعة صباحًا حتى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل.

كما أكدت الشركة، أن المناطق والقرى المستهدفة بفصل التيار الكهربائي في دسوق هي «قرية منية جناج وتوابعها، قرية أبو مندور، جزء من قرية المندورة، وفي مدينة دسوق، شارع الشركات، وشارع الاستاد، وشارع موقف الأرياف».