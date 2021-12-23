رفع آثار مياه الأمطار من شوارع دسوق بعد استقرار الطقس

وجه المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، نواب رئيس المركز والمدينة، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب لإصلاح خط الطرد الرئيسى الخاص بالمحطة رقم 2 بداير الناحية شارع الشبرخيتي بمنطقة داير الناحية، حيث جرى العمل به لمدة 3 أيام متواصلة وتمت الاستعانة بفريق دعم ومقاول من شركة مياه كفر الشيخ، وتم الانتهاء الكامل من إصلاح الخط بحضور ومتابعة رئيس حى شمال، رئيس شبكة الصرف، مسؤول الصيانة، والمتابعة الميدانية.

جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار بمدينة دسوق

وفي سياق متصل، كثفت الوحدة المحلية بمدينة دسوق من جهودها لرفع مياه الأمطار من الشوارع بعد تحسن حالة الطقس نسبيا، حيث جرى رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمعاهد الأزهرية والمجمعات الخدمية والهيئات الحكومية ونشر فرق النظافة في الشوارع لتنظيفها، ووجه رئيس المدينة الشكر لعمال النظافة والصرف الصحي للمجهود المبذول، كما أشاد رئيس مدينة دسوق بنواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون لهم فى نشاطهم المثمر بالتنسيق مع كافة مديرى المصالح الخدمية وتنفيذ خطة المجلس فى رفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء وحل مشاكل الصرف الصحى المزمنة.

رئيس مدينة دسوق يشيد بعمال النظافة والصرف الصحي

كما أشاد رئيس مدينة دسوق، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهندسة كهرباء دسوق وقسم الإنارة العامة، مؤكدا أن عمال النظافة يقومون بعمل شاق ويؤدون عملهم رغم الظروف القاسية.