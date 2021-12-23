انقطاع الكهرباء عن 26 منطقة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق السبت المقبل

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن التنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بشان قطع التيار الكهربائي عن 26 منطقة بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، وذلك يوم السبت المقبل لأعمال الصيانة.

وقالت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيانين منفصلين لها، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى يوم السبت المقبل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً عن نحو 20 منطقة بعاصمة المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وشملت تلك المناطق «تقسيم وشارع المصنع، شارع الجمهورية، تقسيم الأوقاف، شارع الجيش، المستشفى العام، الرمد القديم والجديد، بنك الدم، مستشفى الكبد، منطقة القنطرة، تقسيم زهور، القضاة، التجاريين، النيابة العامة والإدارية، تقسيم الشرطة، المحاسبين، المحافظة، قضايا الدولة، منطقة ميت علوان، عمارات الـ47، ومستشفى الهلال الأحمر».

بينما أكدت على فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بدسوق وجرى إخطار مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، يوم السبت المقبل، وذلك من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة بالأعمال.

فصل الكهرباء عن 6 قرى بدسوق

وذكرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن أعمال الصيانة ستتم يوم السبت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة، على أن تبدأ هذه الأعمال في تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل.

كما أكدت الشركة، أن المناطق والقرى المستهدفة بفصل التيار الكهربائي في دسوق هي:«قرية منية جناج وتوابعها، قرية أبو مندور، جزء من قرية المندورة، وفي مدينة دسوق، شارع الشركات، وشارع الاستاد، وشارع موقف الأرياف».