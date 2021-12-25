واتساب بيزنس يضيف ميزة جديدة للعملاء.. تعرف عليها

يستهدف تطبيق واتساب WhatsApp أصدار العديد من المميزات الخاصة بالتطبيق لجعله مميزا عن غيرة من التطبيقات الأخرى التي تستخدم أيضا للتواصل والمراسلات وشهدت إقبالا خلال الفترة الماضية.

تطبيق واتساب الجديد

ويقوم تطبيق واتساب WhatsApp أيضًا بإصدار مميزات جديدة لنسخة التطبيق الخاصة بالأعمال، حيث يتيح اختصارًا جديدًا لإرسال ردود سريعة، وهو متاح على آخر تحديثات WhatsApp Business beta لنظامي Android و iOS.

ويطرح تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business ميزات وأدوات جديدة لمساعدة الشركات على إدارة محادثاتهم مع العملاء بشكل أفضل.

وقال موقع WABetaInfo الخاص بأخبار تطبيق واتساب، إن الردود السريعة تعد إحدى الميزات الأولى التي تم إصدارها لمنصة الأعمال، والتي تسمح بإعادة استخدام الرسائل المتكررة، وبفضل هذه الميزة يمكنك إنشاء اختصارات لوحة المفاتيح لإرسالها بسرعة، وهو ما يمكن من الرد على العملاء في وقت سريع وبطريقة مختصرة بدلا من كتابة الرسائل من البداية لكل عميل، واصبح من الممكن تحديد عدة ردود سريعة وإرسالها.

تحديث واتساب

وأشار الموقع أنه يجب فقط على المستخدم كتابة "/" في الدردشة، واختيار الرسالة المراد إرسالها من القائمة.

ويضيف WhatsApp واتساب نقطة إدخال أخرى لعرض جميع الاختصارات المتاحة التي تم إنشاؤها ضمن إعدادات WhatsApp Business.

وقام التطبيق بإضافة الاختصار الجديد في قائمة إجراءات مشاركة الدردشة، ولكنه لا يقتصر على مستخدمي iOS، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي الذين يستخدمون أحدث تحديثات الإصدار التجريبي من WhatsApp Business beta لنظام Android رؤية نفس الاختصار.

ولفت الموقع أن السبب وراء قرار WhatsApp بتنفيذ اختصار آخر لفتح ردودك السريعة غير معروف، ولكن من المحتمل أن يساعد الاختصار الجديد المزيد من الشركات على معرفة هذه الميزة.

تم إصدار هذه الميزة لتحديد مختبري الإصدار التجريبي من اندرويد Android و iOS في الإصدار التجريبي الأخير للأعمال، ويتم التخطيط لمزيد من عمليات التنشيط بعد إصدار تحديثات جديدة.