تطورات الحالة الصحية لـ «جابر عصفور»: بالعناية المركزة وزيارته ممنوعة

كشف مصدر مقرب من الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق تطورات الحالة الصحية للناقد الكبير، والذي يرقد حاليا في الرعاية المركزة بمستشفى القصر العيني، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

وقال المصدر في تصريح لـ «الوطن»: «الدكتور جابر عصفور مازال في الرعاية المركزة والحالة مستقرة، لكن الزيارة ممنوعة عنه».

أبرز المعلومات عن د. جابر عصفور:

الدكتور جابر عصفور مولود في 1944، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة في 1965، ثم استكمل دراساته العليا بالحصول درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه في 1973.

وعمل «عصفور» أستاذا بجامعة القاهرة واستاذ زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة الكويت وسكونسن في ماديسون، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».

وكان «عصفور» أمينا للمجلس الأعلى للثقافة، وأسس المركز القومي للترجمة وعمل مديرا له من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما يعتبر من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة.

جابر عصفور وزير أسبق للثقافة

تولى جابر عصفور منصب وزير الثقافة مرتين؛ بعد ثورة يناير 2011 من يوم 31 يناير إلى 9 فبراير 2011 ، لكنه تقدم باستقالته لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى وزيرا للثقافة من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

«عصفور» ألف وترجم وشارك في ترجمة عشرات الكتب في مجال النقد والأدب، من بينها «محنة التنوير» و «دفاعا عن االتنوير» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، (1993).

جوائز حصل عليها جابر عصفور

حصل وزير الثقافة الأسبق، على العديد من الجوائز من داخل وخارج مصر منها: «الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الأدب في 2007، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010، جائزة النيل 2019».