«التخطيط»: تنفيذ 434 مشروعًا تنمويًا بـ7.25 مليار جنيه في أسيوط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، اليوم السبت، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد؛ بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد المكاني يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات.

وأوضحت «السعيد»، أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير «متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020»، وإطلاق تطبيق المحمول «شارك 2030».

7.25 مليار جنيه استثمارات محافظة أسيوط

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط، أوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 434 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة بخطة عام 21/2022 تبلغ نحو 7,25 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 21/2022، أشارت «السعيد» إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28,9%، ويخص قطاع الإسكان 1,26 مليار بنسبة 17,3%، وتبلغ استثمارات قطاع البترول 1,13 مليار جنيه بنسبة 15,6%، أما قطاع التعليم العالي فنصيبه مليار جنيه بنسبة 13,8%، وقطاع التنمية المحلية 925 مليون جنيه بنسبة 12,7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 835 مليون جنيه بنسبة 11,7%.

تطوير العشوائيات في أسيوط بـ993 مليون جنيه

وأضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 21/2022، تتمثل في توجيه نحو 993 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بالمحافظة بخطة عام 21/2022، التي يبلغ عددها 46 مشروعا متمثلة في إحلال وتجديد وحدات التكرير بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة 1,05 مليار جنيه، إلى جانب استكمال مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول بقيمة 72,9 مليون جنيه.

إنشاء جامعة أسيوط الأهلية

وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي فإن أهم المشروعات وفقا للتقرير، تتمثل في إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، إلى جانب استكمال مبنى مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته، فضلا عن توريد وتركيب العناية المركزة بنظام الكبسولات بمركز الجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط.

وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المحلية فعددها 286 مشروعا منها إنشاء مصنع تدوير قمامة، رصف طرق بحي غرب، تطوير أسطول سيارات الإطفاء.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح «خطة المواطن» الخاصة بعامي «19/2020» و«20/2021» على موقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدى.