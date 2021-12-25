100 طلب إحاطة في انتظار وزير التربية التعليم الثلاثاء المقبل بالنواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة ساخنة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد اعتذاره المتكرر خلال الفترات الماضية عن الحضور لاستدعاء مجلس النواب وسط حالة من الغضب بين النواب، ويواجه وزير التعليم سيل من الأدوات الرقابية البرلمانية تصل إلى 120 منها ما يقرب من 100 طلب إحاطة إضافة إلى عشرات الأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب حول قضايا ومشكلات التربية والتعليم والتعليم العملية التعليمية.

طلبات الإحاطة ضد وزير التعليم

تتناول طلبات الإحاطة المقدمة من 96 نائبا العديد من القضايا كان النسبة الأكبر منها ما يقرب من 30 طلب إحاطة حول منهج الصف الرابع الابتدائي وصعوبة المناهج وطرح تساؤلات عن وضع المناهج وأسلوب اختيارها.

والقضية الثانية التي يواجهها الوزير خلال طلبات الإحاطة هي تعيين أو تنفيذ مسابقة الـ36 ألف معلم، وسوء أوضاع المدرسين وخاصة أحوالهم المالية، بالإضافة إلى ما يتعلق مقابل ثمن الحصة وهي 20 جنيه، حيث تناقش الجلسة 4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس، و13 طلب إحاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة و3 طلبات إحاطة ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات والتي أثارت جدلًا واسعًا.

كما تناولت طلبات الإحاطة التكدس الكبير بالفصول والمشاكل المتكررة في كل عام دراسي ونقص في عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية والمدارس، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

إلغاء تشعيب الثانوية العامة

كما يواجه النواب من خلال الأسئلة وطلبات الإحاطة وزير التربية والتعليم، أسباب قرار إلغاء تشعيب الثانوية العامة في مقدمة طلبات الإحاطة ومن أبرز القضايا في المواجهة البرلمانية المرتقبة 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وحماية الطلاب وتعرض بعض المدارس لحالات تسمم.

وتناقش الجلسة عدد من الأسئلة المقدمة من النواب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي، وعن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية وعدم انتخاب مجالس الأمناء بالمدارس وسرعة الانتهاء من إنشاء بعض مديريات التعليم.

كما يواجه طلب إحاطة للمطالبة بالتوسع في المدارس اليابانية بجميع المحافظات، وحول تدريب وتأهيل المعلمين والتلاميذ على المدارس الجديدة، وتناقش الجلسة طلبات عامة منها طلب مقدم من النائبة رانيا الجزايرلي عن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية بجميع المراحل الدراسية.