وزير التعليم يكشف تفاصيل عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2022، المقررة مطلع الشهر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي في كل ما درس

وكشف «شوقي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، قائلا: «الامتحانات ستشمل كل ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وستكون إلكترونية بنسبة 100%، ولن تكون مجمعة، وسيعقد امتحان كل مادة منفردة، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين»، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بوضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، مع التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات في المنازل بسبب كورونا

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ولن تعقد في المنازل، وسيتم التنبيه على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء عقد الامتحانات، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

10 إجراءات جديدة من التعليم لحماية الطلاب في الامتحانات

1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

2- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

3- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

5- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد بين الطلاب والحد من انتشار الفيروس.

6- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بآداء الامتحانات.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

9- حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية.

10- منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب فيروس كورونا.