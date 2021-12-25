جنود إسرائيليون منبطحون.. أفضل صور فرانس برس في 2021

نشرت وكالة أنباء فرانس برس مجموعة من الصور المنتقاة كأفضل صور التقطتها عدسات مصوريها خلال عام 2021، وكانت جميعها صور تعبر عن أحداث مختلفة وقعت خلال العام الذي شارف على الانتهاء بعضها سياسي والآخر رياضي وغيرها. وكان من أبرز تلك الصور صورة تُظهر جنود إسرائيليين يتخفون وهم منبطحين على الأرض أمام الصواريخ التي أطلقها حركة حماس من قطاع غزة يوم 11 مايو 2021 على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

ومن بين الصور أيضا صورة وثقت الدخان الكثيف المتصاعد من برج الشروق لحظة انهياره جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع يوم 12 مايو 2021.

صور فرانس برس ترصد جائحة كورونا والوضع في أفغانستان

كما جاءت بعض الصور مرتبطة بتطورات جائحة كورونا، والتي اشتدت خلال عام 2021، ومنها صور لكبار سن يرتدون الكمامات أو لطوابير تتلقى لقاح مضاد لفيروس كورونا وكانت الصورة الأفضل من إندونيسيا.

وكان الوضع في أفغانستان ملهما بكثير من الصور، خصوصا لعناصر حركة طالبان الذين استطاعوا السيطرة على أفغانستان مرة ثانية ودخول العاصمة كابول بعد نحو 20 عاما من الحرب بعد تدخل عسكري أمريكي أطاح بحكم الحركة عام 2001.

أحداث أمريكا وقضايا المهاجرين

وكانت أحداث أمريكا حاضرة بين صور الوكالة منها صورة لرجال شرطة أمريكيين يختبئون أمام متظاهرين غاضبين، جراء قتل شرطي رجلا أسودا في بروكلين يوم 11 أبريل 2021. كما نشرت الوكالة صورة أخرى للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي وصل إلى البيت الأبيض رئيسا بداية هذا العام وسط أحداث دراماتيكية جراء عدم اعتراف الرئيس المنهزم وقتها دونالد ترامب بنتائج الانتخابات.

كما رصدت عدة صور المهاجرين واللاجئين الذين باتت معاناتهم حاضرة باستمرار في جميع الأحداث الدولية خصوصا السوريين.

في المجال الرياضي جاءت صورة ليونيل ميسي كأحد أفضل صور الوكالة عندما كان يدفعه زملائه إلى الأعلى عقب الفوز ببطولة كوبا أمريكا وهي ربما البطولة الدولية الرسمية الوحيدة التي فاز بها ميسي مع منتخب بلاده.