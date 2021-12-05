البرهان لـ«فرانس برس»: دعم دولي للخرطوم.. والانتخابات مفتوحة للجميع

أعلن الفريق أوّل عبدالفتّاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة تتعلق بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكّدًا أنّ جميع القوى السياسيّة وبينهم العسكريّون سيتمكّنون من الترشح في انتخابات 2023، وأوضح البرهان، خلال حوار مع وكالة فرانس برس، أنّ الانتخابات، الأولى الحرّة في البلاد ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقاليّة، بما يشمل العسكريّين وقوّات الدعم السريع.

حكومة من التكنوقراط

وتابع «البرهان»: «المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الإفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة، وأظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بأنّ الأمور ستعود قريبًا إلى ما كانت عليه، وتشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى أنه على رئيس الوزراءعبد الله حمدوك يطرح تشكيلة وزاريّة كلّها من التكنوقراط».

المشاركة السياسية حسب نص الوثيقة الدستوريّة

وأوضح البرهان: «في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ واضح بأنّ كلّ مشارك في الفقرة الانتقاليّة لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة، ولكنّ اتّفاق سلام جوبا أعطى المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة، وهناك كما ذكرت ميثاق للتوافق السياسي مطروح الآن على الساحة، عندما يتمّ وضعه بصورة نهائيّة، سيُطرَح على القوى السياسيّة، وكلّ من يرغب في الانضمام لهذا الميثاق السياسي، بخلاف المؤتمر الوطني، سيجد الباب مفتوحا أمامه للمشاركة بالطريقة التي نصّت عليها الوثيقة الدستوريّة».

وكان المجتمع الدولي، قد رحّب لاحقا بالاتّفاق بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نهاية نوفمبر، لكنّه طالب السلطات ببذل مزيد من الجهود قبل أن يستأنف تقديم الدعم، كما يدعو المجتمع الدولي إلى إرساء المؤسّسات التي كان ينبغي تشكيلها قبل أشهر، مثل البرلمان والمحكمة العليا، من أجل إعادة إطلاق المرحلة الانتقاليّة.