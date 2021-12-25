اليابان توافق على استخدام حبوب ميرك المضادة لفيروس كورونا

وافق وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو، على تداول حبوب عقار مولنوبيرافير، الذي أنتجته شركة ميرك الأمريكية، لعلاج مصابي فيروس كورونا بداية من الأسبوع الجاري.

وقال جوتو، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة جابان توداي اليابانية، اليوم السبت، إن لجنة الأدوية التابعة للوزارة أجازت عقار مولنوبيرافير في إطار عملية سريعة المسار، على أن يتم شحن الدواء إلى المستشفيات والصيدليات ابتداء من صباح الغد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وزير الصحة الياباني: اشترينا 1.6 مليون جرعة من شركة ميرك

وأشار وزير الصحة الياباني، إلى أن اليابان اشترت 1.6 مليون جرعة من شركة ميرك، كما أنها رتبت أيضًا لشحن مليوني جرعة من حبوب اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» التي تصنعها شركة فايزر، والتي لم تحصل بعد على الموافقة على استخدامها في البلاد.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على عقار مولنوبيرافير المضاد لـ «كوفيد-19» من مختبرات «ميرك» الأمريكية، والذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة، في بداية شهر نوفمبر الماضي، وبشكل منفصل أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية في وقت سابق عن موافقتها على استخدام الدواء بجانب إجراء تقييم آخر من أجل السماح في حالة الطوارئ باستخدام عقار فايزر المضاد لكورونا.

دواء ميرك يساهم في الشفاء من كورونا بنسبة 50%

وتقدمت شركة ميرك للأدوية، في أكتوبر الماضي، بطلبٍ لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية للتصريح بالاستخدام الطارئ لعقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا، وسط تقديرات بأن يساعد هذا الدواء على تعافي المزيد من مرضى كورونا دون اللجوء للمستشفيات، حيث أنه يمكن تناوله في المنزل.

وبحسب بيان سابق لشركة ميرك، فقد ساهم عقار مولنوبيرافير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 50 بالمئة للمرضى الذين تكون إصابتهم متوسطة وخفيفة.