سيدات جمعية «التثقيف الفكرى» يشرحن تجربتهن في ندوة بكفر الشيخ

عقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ندوة بعنوان " المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة ،وذلك في مقر مؤسسة التثقيف الفكري بإسحاقة ، بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري .

وأوضح علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة والقضاء على التمييز بين الجنسين في بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعي.

واستمع مدير المديرية إلى السيدات العاملات بأنشطة جمعية التثقيف الفكرى وأهم العقبات التي تواجههم في العمل، فضلا عن مقترحاتهم حول تحسين أوضاع المرأة العاملة في بيئة العمل .

واختتمت الندوة بتوجيه الشكر للحضور وفتح مسار التعاون والتواصل المستمر لتمكين المرأة المصرية وتذليل كافة العقبات للقيام بدورها الحيوي في المجتمع في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ومنحها مزيد من الحقوق .