سعفان: وفرنا 4 آلاف فرصة عمل لأبنائنا «القادرون باختلاف»

شاركت وزارة القوى العاملة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان في كلمته، التي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم، أو كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي «القادرون باختلاف»، مشيرا إلى أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإبداع، لكن مقدرتهم باختلاف.

رؤية مصر 2030 تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص

وقال «سعفان»، إن رؤية مصر 2030 تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، لذا فإن الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها، على دمج أبنائنا «القادرون باختلاف» في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الثمينة، كما تسعى لتوفير كل الاحتياجات التي تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي في كل المجالات.

واستعرض الوزير في كلمته، إنجازات الوزارة لرعاية وحماية «القادرون باختلاف»، سواء خدمات التدريب أو التشغيل والمتابعة والرعاية، موضحا أن الوزارة توفر فرص التدريب على المهن والحرف التي تناسب درجة ونوع الإعاقة، لزيادة التحاقهم بسوق العمل، كما يتم التدريب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوافر 54 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتا في 25 محافظة، و13 وحدة تدريب متنقلة، و3 وحدات تدريب ثابتة، ويتم التدريب على 41 مهنة مختلفة مجانا.

الحرص على تغيير مفهوم العمل لهذه الفئة في القطاع الخاص

وقال سعفان، إن الوزارة تسعى لتوفير فرص العمل اللائقة التي تناسب درجة ونوع الإعاقة، حيث وفرت هذا العام، 4 آلاف فرصة عمل لأبنائنا «القادرون باختلاف»، فضلا عن الحرص على تغيير مفهوم العمل لهذه الفئة في القطاع الخاص، ليكون مشاركة حقيقية وإسهام في الإنتاج على أرض الواقع.

وأشار الوزير، إلى إطلاق الوزارة مبادرة «مصر بكم أجمل» في عام 2018، التي تهدف إلى تدريب شباب الجنسين على كيفية التغلب على صعوبات العمل، ومواجهة الآخرين، كما تهدف إلى التغلب على التحديات التي تعوقهم عن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التعرف على تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة، وأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

تدريب 1173 شابا وفتاة على مستوى 10 محافظات

واستكمل أن المبادرة تهدف إلى دمج «القادرون باختلاف» في سوق العمل، من خلال توفير فرص العمل المناسبة والمختلفة والتدريب على ريادة الأعمال، من خلال إقامة مشروعات صغيرة، ونتج عنها تدريب 1173 شابا وفتاة على مستوى 10 محافظات على مرحلتين، وحصل 823 شابا وفتاة على فرص عمل مختلفة، وجرى مناقشة 350 فكرة مشروع، منها ما جرى تنفيذه بالفعل، وتستهدف المرحلة المقبلة من المبادرة باقي المحافظات.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، تعكف الوزارة على إعداد قاعدة بيانات موسعة لتصنيف الراغبين فى الحصول على فرص عمل، وفرص تدريب، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، تمهيدا لإعداد خطة لتدريبهم، من خلال برامج مناسبة لتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه الوزير، رسالة خاصة لأبنائنا من القادرين باختلاف قائلا: إن بداية النجاح تبدأ من إيمانك الشخصي بقدرتك على الإنجاز والعطاء والعمل، مضيفا: «أنت قادر» على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وبناء الجمهورية الجديدة.

يجب إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة

وأكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة تشجيع أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تكون هذه الفئة منتجة بالمجتمع، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم.

وقال إنه يجب إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، كما أن للإعلام دور كبير في إظهار النماذج الإيجابية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا تعاون جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هذه الفئة.