الإعدام لسيدة وعشيقها.. خططا للتخلص من الزوج فقتلا صديقه بالخطأ

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أسامة الحلواني، وعضوية المستشارين حسام نزيه وخالد سعد الدين، بحضور أحمد أشرف وكيل النائب العام وأمانة سر أحمد عبد اللطيف، الستار على قضية مقتل مدرس بطلقات نارية على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، وقضت بالإعدام على سيدة وعشيقها لمحاولتهما التخلص من زوجها من أجل الزواج.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لشخصين آخرين لحيازتهما أسلحة نارية، وقتل مدرس علي طريق القنطرة، والشروع في قتل آخر.

الزوجة حاولت التخلص من زوجها

وكان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إطلاق شخصين يستقلان دراجة نارية أعيرة نارية على شخصين يستقلا سيارة ملاكي على طريق القنطرة.

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة مدرس بالمدرسة الفنية الصناعية في القنطرة، قائد السيارة، وإصابة زميله مدرس بنفس المدرسة بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

الزوجة رسمت خطة التخلص من الزوج

وتوصلت مباحث الإسماعيلية لهوية مرتكبي الواقعة، ونجحت حملة أمنية مكبرة في ضبطهما وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى أن المجني عليه الثاني «المصاب» على خلاف مع زوجته، وأنها اتفقت مع عشيقها للتخلص منه لرغبتها في الزواج منه.

واتفق المتهمان مع شخصين على قيامهما بتنفيذ العملية مقابل مبلغ مالي حوالي 150 ألف جنيه، إلا أنهما تسببا في وفاة شخص آخر غير المقصود قتله، وأصيب المجني عليه بطلقات نارية.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض علي كل المتهمين، وبمواجهة الزوجة وعشيقها بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهمون بتحريضهم للمتهمين لارتكاب الواقعة من أجل الزواج لعدم وجود إمكانية للطلاق بسبب الديون، ورغبتهما في الحصول على قطعة أرض كإرث منه اتفقا على بيعها فيما بعد.