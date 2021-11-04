إحالة سفاح الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات

أمر المحامي العام في الإسماعيلية المستشار ياسر زيتون، بإحالة المتهم بارتكاب واقعة جريمة الإسماعيلية وذبح مواطن علناً أمام المواطنين إلى محكمة الجنايات.

وكانت وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد وإرهاب المواطنين وحيازة أسلحة، واستمعت النيابة إلى المتهم على مدار أكثر من 14 ساعة متواصلة.

تمثيل الجريمة

واعترف المتهم بحسب بيان النائب العام بارتكاب الواقعة وتناوله للعقاقير المخدرة صباح يوم ارتكاب الجريمة، فيما أشار البيان إلى وقوع مشادة بين المتهم والضحية تطورت إلى ارتكاب المتهم للواقعة بسبب خلافات بينهما.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم لتمثيل الجريمة عقب ساعات من ارتكابها واعترافه تفصيلياً بما ارتكبه، فيما أهاب البيان عدم التطرق إلى تفصيلات ما جاء في التحقيقات وسلامة المتهم عقلياً ونفسياً.

جريمة في عز الظهر

وكانت شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة بشعة بإقدام شاب في العشرينات من العمر على ذبح مواطن في شارع طنطا بقلب مدينة الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده والسير بها في الشارع.

كما أصاب المتهم شخصين آخرين أحدهما عجوز في الستينيات من العمر والآخر في الخمسينيات بإصابات بالغة أثرت عليهما بشكل كبير.

وطالب أهالي وأسرة المجني عليه بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات على ذمة ارتكابه للواقعة القتل، والحكم بإعدامه لما ارتكبه من جريمة بشعة بقتل وتمثيل بجثمان المجني عليه أمام المواطنين دون سبب بحسب قولهم.