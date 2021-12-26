سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المستثمرين والتجار، بمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية، على رأسها سعر اليورو، وخاصة بعد فتح المجالات الجوية بين الدول، مما يدفع يوميا للبحث عن أسعار اليورو، إذ أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية التي تحرص على صرف راتب الموظفين العاملين بها باليورو، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى تغيير اليورو إلى العملات الأخرى المختلفة.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن»، سعر اليورو وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 17.67 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib، نحو 17.70 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم، نحو 17.71 جنيه للشراء و17.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 17.67 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 17.70 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 17.69 جنيه للشراء و17.87 للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.