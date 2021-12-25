القوصي: سنستفيد من «جيمس ويب».. والعلم الفضائي في تطور

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التليسكوب الفضائي الجديد «جيمس ويب»، سيظل طبقا للتصميم الخاص به من 5 إلى 10 سنوات موجودا في المدار الخاص به والذي يزيد بعده عن سطح الأرض بمعدل مليون كيلو متر، لافتًا إلى أن المعلومات الواردة ستقتصر في الوقت الحالي على الجهات المصنعة له، وهي «ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية»، لافتًا إلى أن المعلومات لن تكون متاحة في وقت الإطلاق.

القوصي: المعلومات الواردة من التليسكوب ستكون ملكاً للدول المصنعة له

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلومات التي سيتم استلامها من التليسكوب «جيمس ويب» لن تكون متاحة للجميع إلا للدول المصنعة له فترة الإطلاق، ومع الوقت بعد نشر الأبحاث سيتم إتاحة المعلومات كاملة عنها متاحة للجميع وكيفية التعامل معها والنظريات والحقائق الجديدة عن أصل الحياة والمجرات والفضاء السحيق، وما يدور في الكون من معلومات وحقائق، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون التليسكوب الفضائي نواة عمل وابتكار لوكالات الفضاء المختلفة للانخراط أكثر في المجالات الفضائية، واستنباط النظريات والمعلومات، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء المصرية ستستفيد أيضا من النظريات والمعلومات التي سيتم نشرها لاحقاً عن التليسكوب والعمل بها.

القوصي: تكلفة «جيمس ويب» 10 مليارات دولار

وتابع القوصي، أن تكلفة التليسكوب «جيمس ويب» وصلت لـ10 مليارات دولار، وأنه سيكون له فوائد كبيرة على البشرية، أبرزها اكتشاف المجرات ومعرفة تاريخ الكون والظواهر الفلكية، مؤكداً أن التطور الكبير في تكنولوجيا الفضاء ليس قاصراً على فئة بعينها أو دولة لمفردها، مؤكداً أن علوم الفضاء في تطور ولا يقتصر على فئة بعينها.