بث مباشر.. ناسا تطلق أقوى تلسكوب فضائي «جيمس ويب»

أعلنت وكالة ناسا للفضاء، إطلاق أقوى تلسكوب فضائي «جيمس ويب»، موضحة أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي وصاروخ آريان 5 الذي سيحمله إلى الفضاء في الوقت الحالي في موقعهما النهائي على الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة التالية هي إطلاق التلسكوب اليوم 25 ديسمبر 2021، في تمام الساعة 2:20 بالتوقيت العالمي.

ووفر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بثًا مباشرًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، موضحًا أن جيمس ويب يدور على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، وسيحدث ثورة علمية لأنه يمكن من إثبات العديد من النظريات فى مجالات الفلك وعلم الكون.

الاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل لها التلسكوب

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد حريص على بث إطلاق التلسكوب حتى يتمكن جميع المواطنين والمهتمون بالفلك على مستوى الجمهورية متابعته، موضحًا أن المعهد حريص على إجراء العديد من الدراسات للاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل لها التلسكوب.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلسكوب «جيمس ويب» يوفر بيانات دقيقة لكل المهتمين بالفلك والفضاء؛ للاستعانة بها في جميع الأبحاث العلمية، مؤكدًا أنه يساعد على التنبوء بالعديد من الظواهر الفلكية وذلك يعود إلى التكنولوجيا الحديثة القائم عليها التلسكوب.

رصد الكون في النطاق الضوئي

ونوه المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن التلسكوب يدور في ما يسمى بـ«نقطة لاغرانج الثانية أو L2»، والنظام البصري لجيمس ويب يمكّن من رصد الكون في النطاق الضوئي وتحت الحمراء بالمقارنة بمرآة تلسكوب هابل.