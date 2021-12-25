«البحوث الفلكية» تكشف مزايا التليسكوب «جيمس ويب»: يُحدث ثورة علمية

تطلق اليوم وكالة ناسا للفضاء أقوى تلسكوب فضائي «جيمس ويب» أو «خليفة هابل»، موضحة أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي وصاروخ آريان 5 الذي سوف يحمله إلى الفضاء مستقران الآن في موقعهما النهائي على الأرض وسيبدأ البث والتعليق المباشر من وكالة ناسا لإطلاق التلسكوب في الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي.

«القاضي»: يساعد البحث فى مجال الفلك ورصد الكون في النطاق الضوئي

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التليسكوب الجديد المسمى بـ«جيمس ويب» سوف يتفوق على تليسكوب الفضاء الحالى «هابل» نظراً لإمكانياته الكبيرة، موضحاً أنه سيمكن الباحثين فى مجال الفلك ورصد الكون في النطاق الضوئي.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تليسكوب هابل هو تليسكوب فضائى أطلقته ناسا من ثمانيات القرن الماضى للقيام بمهام استكشافيه فلكية، مؤكداً أنه بالمقارنة بالنسبة للتلسكوب الفضائى هابل الذى يبعد عن الأرض فقط 570 كم وعلى بعد أكبر من متوسط المسافة بين القمر والأرض 384.400 كم سوف يدور Webb على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في ما يسمى نقطة «لاغرانج الثانية أو L2».

يمكن من إجراء دراسة تفصيلية لأغلفة الكواكب خارج النظام الشمسي

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن النظام البصرى لجيمس ويب له مرآة بقطر مكافئ حوالى 6.5 متر إلى جانب العديد من أجهزة الاستشعار والتى تهدف إلى رصد الكون فى النطاق الضوئى وتحت الحمراء بالمقارنة بمرآة تلسكوب هابل التى تبلغ 2.4 متر وترصد الكون فى النطاق الضوئى وفوق البنفسجى، مشيراً إلى أنه يمكن متابعة البث من الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأكد «القاضي» أن «جيمس ويب» يفوق تلسكوب هابل، وسوف يحدث ثورة علمية لأنه سيمكن من إثبات العديد من النظريات فى مجالات الفلك وعلم الكون، وسوف يتمكن من رصد بعض الأحداث والأجرام الفلكية الأكثر بُعدًا في الكون، مثل تكون المجرات الأولى، ودراسة تفصيلية لأغلفة الكواكب خارج النظام الشمسي التي من المحتمَل أن تكون صالحة للحياة.