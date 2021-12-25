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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة وأتوبيس أمام نادي الزمالك

كتب:

حسن سمير و جيهان عبد العزيز
04:34 م | السبت 25 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي عقب اصطدامها بأتوبيس بامتداد محور 26 يوليو بمنطقة العجوزة، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق امتداد محور 26 يوليو بجوار سور نادي الزمالك، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة بعدما صدمها أتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

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