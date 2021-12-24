انقلاب سيارة محملة بالأسمنت على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

تعرضت سيارة نقل «تريلا» محملة بكميات كبيرة من الأسمنت للانقلاب علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة رقم «ط ع ج 7763» بوصلة أبو سلطان الواصلة بين طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق السويس الصحراوي.

انتقال سيارة الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بسبب استقرار حالة قائد السيارة وعدم وجود أي إصابات به.

وقال شهود العيان، إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في سقوط كمية من حمولة الأسمنت على الطريق.

ودفع مركز شرطة فايد ومجلس المدينة ببعض المعدات لرفع الأسمنت من الطريق وعودة حرمة المرور إلى طبيعتها دون تأثير على الطريق.

إصابة 7 في تصادم سيارتين على طريق الزقازيق

وأصيب 7 أشخاص بينهم شخص في حالة غير مستقرة إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مركز التل الكبير.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن السيارة رقم «2537 رب ق» اصطدمت مع سيارة رقم «ط ص ن 8436» مساء أمس بالطريق الزراعي أمام مزلقان البغادة بمدينة التل الكبير، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسبع سيارات إسعاف نقل المصاب الأول والثاني إلى مستشفى التل الكبير و5 آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للعلاج.

وقالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، إن الحالة الصحية لمصابي حادث التل الكبير شبه مستقرة، وأجري لهم فحوصات الطوارئ اللازمة فيما تم نقل حالتين إلى مستشفي التل الكبير المركزي ونقل 5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.