خالد الجندي: المال الذي يجنيه الغشاش يعود عليه بالسرطان والطاعون

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم، واقعة غش الأجبان وخلطها بمواد طلاء الحوائط التي تم رصدها في محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الغش أصبح وسيلة للكسب بغير حق، بل وأصبح أمرا مستساغا عند بعض المواطنين، متابعا: «اللي بيعمل كده غشاش ومعندوش ضمير».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج « لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن صانع هذا الجبن أقل ما يتم وصفه به أنه «ندل»، مستطردا: «إزاي هان عليه يغش الأغذية اللي هتدخل أجسام الناس، دي مواد مسرطنة ومميتة، إزاي يقدمها للناس على أنها طعام»، مؤكدًا أن المشكلة لم تكمن في معرفة الحلال والحرام، بل في التكيف عند فعل الحرام، موضحا: «الذين يعملون بالمصانع التي تصنع الجبن المغشوش مجرمون مهما كانت الأسباب».

المال الذي يحصل عليه الغشاش يعود عليه بالسرطان والطاعون

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هذا المال الذي يحصل عليه الغشاش يعود عليه بالسرطان والطاعون وأمراض القلب والرئة والجسد، محذرا: «إياك أن تظن أن الله ترك الدنيا سداح مداح دون ضابط، ربنا مش سايب كلابها على ديابها كده، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل غشاش»، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام: «من غشنا فليس منا»، مؤكدا أهمية تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتشديدها.

عقوبة أقل من الإعدام بالنسبة لغشاش الأغذية أمر لا يجوز

واستشهد الشيخ خالد الجندي، بقول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"، مضيفا أن عقوبة أقل من الإعدام بالنسبة لشخص غشاش يغش الأغذية ويطعم الفقراء سم لا يجوز، فهذا الجبن مستحيل أن يتناوله سوى الفقراء، ويجب حماية القانون للفقراء وعدم تركهم فريسة للغشاشين لأن حماية هؤلاء أمر واجب.