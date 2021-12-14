خالد الجندي: «الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا وترانزيت للآخرة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشئوؤن الإسلامية، إن «الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا، وهو ليس المثوى الأخير، ولكنه ترانزيت ونقطة الارتكاز الأولى لكل يصل إلى عالم الأخرة»، مضيفا، لذا قال الله في القرآن الكريم «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر»، متابعا: «أنا بقول لأي واحد ناوي يموت، متخفش لأن اللي بيتقفل عليه ده الجوانتي، إنما أنت روحك في السما خلاص والدفن يعاد تكريم رفات، لأن الجسد ليس له لزمة خلاص، وأجزنا تبرع الأموات للأحياء لأن أصلا هيأكل التراب والفطريات الأموات وهيتعفنوا».

الإنفاق على الرضيع في القرآن

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الرجال حزانى لأن الله يأمر بالإنفاق على الرضيع مثلما جاء في سورة البقرة «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، موضحا أن هذه النفقة ليست مقابل الرؤية في حالة الانفصال، مواصلا: «فيه رجالة رابطة ده بده، هي الناس حصلها إيه، أنا هعيد الآية دي عشرين مرة عشان عرفت فيه رجالة أنتن من أنهم يصرفوا على الرضيع، أنا وراكوا لحد ما تصرفوا على الرضيع».

منزلة الشهيد المرتفعة

وأوضح عضو مجلس الشئوؤن الإسلامية، أن الله قال في القرآن الكريم «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، مؤكدا أن الله أثبت من خلال هذه الأية أنهم أحياء وسيكونون بجوار ربهم ولديهم رزق وعطاء.

الدعاء لشباب حادث الشيخ زايد

من جهة أخرى دعى «الجندي»، الله عز وجل، بأن يتقبل شباب حادث الشيخ زايد في عداد الشهداء بعد وفاتهم على إثر حادث أليم.