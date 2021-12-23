خالد الجندي: السحر لم يعد موجودا.. والمعوذتان كافيتان «فيديو»

علق الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضبط عدد من الدجالين الذين وصفهم بأنهم يستغلون إيمان الناس بفتوى أن السحر ما زال موجودًا، قائلًا: «إن السحر لم يعد موجودًا، وما هو إلا ترهات وخزعبلات ولا حقيقة ولا وجود له، والسحر الذي كان موجودًا قبل النبي ولم يعد له وجود بعده إكرامًا للنبي، مشددًا على أنه سبق وحذر من النصابين والدجالين».

تغيرات حدثت في الكون بعد النبي

وتساءل «الجندي» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس: «هل هناك تغيرات حدثت في الكون إكرامًا لرسول الله؟.. يبقى لازم نقول التغيرات دي للناس، وأنا بقول إنه من ضمن هذه التغيرات التي حدثت هو انقطاع العلاقة النفعية ما بين الإنس والجن، بمعنى أن الإنس لم يستطع أن يسخر الجن بعدها، والمعوذتين عندما نزلتا على النبي كانتا كافيتان.. والنبي لم يكن له رقية بعد آية (قل أعوذ برب الفلق) غير هاتين السورتين.. وخلاص بقى كل الرقى اللي فاتت خلاص».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن البعض يقول إن النبي أصيب بالسحر، والعلماء انقسموا في هذا الأمر لقسمين، أولهما يصدق أنه سُحر والآخر لا يصدق أنه سُحر، مضيفًا: «وأنا مش مصدق إنه اتسحر، ورغم ورود الحديث في البخاري، إلا أنه ليس واردًا عن النبي.. يعني مش النبي اللي قاله».

آراء مختلفة حول وجود السحر

وأشار إلى أنه «مفيش حاجة اسمها أعمال وسحر، والبعض قال إن هناك سحر حقيقي يمكن أن يقتل ويمكن أن يُمرض ويطلق الست من جوزها، والفريق الآخر يقول إن هناك سحر بالفعل ولكنه لا يصيب الناس إلا بالخيالات فقط حيث يتخيل الشخص أنه يحدث له شيء معه».

بينما عقّب الشيخ رمضان عبدالرازق، خلال الحلقة ذاتها، على هذا الأمر قائلًا: «إحنا هنا في البرنامج منقسمين لقسمين، جزء يقول إنه لا يوجد سحر نهائيًا، وهذه مدرسة الشيخ خالد الجندي، وجزء آخر يقول إن هناك سحرًا ولكنه ما هو إلا خيالات فقط».