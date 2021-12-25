النيابة تأمر بإخلاء سبيل «دجال المحلة» بكفالة مالية على ذمة القضية

قررت نيابة قسم ثاني المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل «ع. أ.»، المعروف باسم «دجال المحلة»، بكفالة مالية، وذلك على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى علاجهم من السحر، وقيامه بنشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن طرق علاج السحر الأسود.

ضبط كتب وطلاسم سحر بحوزة المتهم

وفي وقت سابق الأربعاء الماضي، أمرت نيابة ثاني المحلة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة وسط الدلتا، من ضبطه داخل مسكنه، في منطقة «منشية البكري»، بدائرة حي ثاني المحلة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، وبحوزته كتب طلاسم وسحر وأدوات تستخدم في ذلك الشأن، وهواتف محمولة.

انتحال صفة طبيب لإدارة مركز تأهيل نفسي بدون ترخيص

وكشفت مصادر في مديرية أمن الغربية أن المتهم كان يدير مركزاً للتأهيل النفسي بدون ترخيص، وأنه كان ينتحل صفة طبيب، وتولى منصب مدير إدارة صحة، على غير الحقيقة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم كان يقوم بالنصب على المواطنين مستخدماً صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أجل اصطياد ضحاياه، وبث فيديوهات على تلك الصفحات، عن طرق علاجه للسحر والمس، وعُثر بحوزته على مجموعة كتب وطلاسم سحر وهواتف محمولة وأدوات مستخدمة في ارتكاب جرائمه.