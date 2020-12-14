مهمة خاصة.. كتيبة "شرطة مزيفة" تقتحم شقة دجال لسرقة تماثيل أثرية بالمحلة

واقعة غريبة شهدتها مدينة المحلة، حيث اقتحم 12 متهما من بينهم سيدتان، منزل "معالج روحاني"، كان يعالج السيدتين، وادعى أنه يمتلك قطعا أثرية فى منزله، فاستعانت السيدتان بـ 10 متهمين آخرين على رأسهم "سائق توك توك"، وانتحلوا صفة ضباط شرطة، وداهموا المنزل.

الواقعة التى كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيلها، تتلخص في اقتحام مجهولين زعموا انهم قوات شرطة لمنزل فى مدينة المحلة بالغربية وسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول وكمية من الذهب، وتبين من التحريات أن مرتكبى الواقعة 12 متهما بينهم سيدتان، واقتحموا المنزل.

وتبين أن المنزل مملوك لدجال ومعالج روحانى كان يعالج السيدتين من "مس شيطانى" وادعى خلال جلسات العلاج أنه يمتلك تماثيل أثرية، فتوجه المتهمون لشقته لسرقة التماثيل.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز المحلة أمن الغربية، من ربة منزل 25 سنة، أفادت فيه بحضور مجهولين إلى منزلها وادعائهم أنهم من رجال الشرطة، واستعلامهم عن زوجها إستورجى 35 سنة، وقيامهم بتفتيش منزلها وعقب انصرافهماكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه - بعض المشغولات الذهبية و هاتف محمول.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بالغربية إلى ان وراء ارتكاب الواقعة 12 متهما يتزعمهم سائق توك توك وسيدتين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقال سائق التوك توك إنه نظراً لسابقة علمه من السيدتين باحتفاظ زوج المجني عليها ببعض القطع والعملات الأثرية بمنزله "إبان ترددهما عليه بزعم علاجهما روحانياً"، فاتفق مع المتهمين من على سرقته بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا قاموا بالتخطيط لارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الرئيسى، بقيامه وباقي المتهمين بالتوجه إلى منزل المجني عليها مستقلين سيارة ميكروباص، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليها واستولوا على الهاتف المحمول فقط، وأرشد عن مكان الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوها، وبمواجهة المجنى عليها بما جاء باعترافات المتهمين أيدتها وقررت بادعائها على خلاف الحقيقة بسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، بمواجهة زوج المجنى عليها بما جاء باعترافات المتهمين اعترف بسابقة تردد المتهمتين عليه لعلاجهما روحانياً، وقيامه بإيهامهما بحيازته لتمثالين وعدد من العملات الذهبية الأثرية لإيجاد مشترى لهم والنصب عليهما لكون تلك القطع غير أثرية "مقلدة".