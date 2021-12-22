حبس دجال بتهمة النصب على مواطنين بالمحلة.. زعم علاجهم من السحر

قررت نيابة ثان المحلة في محافظة الغربية، حبس دجال يدعى «ع .ا» من مدينة المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرته على علاجهم من السحر والمس.

صفحات التواصل الاجتماعي

وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة ثان المحلة مع المتهم، أن المتهم كان ينصب على المواطنين مستخدما صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أجل اصطياد ضحاياه، وبث فيديوهات على تلك الصفحات عن طرق علاجه للسحر والمس، وعُثر بحوزته على مجموعة كتب لطلاسم سحر وهواتف محمولة وأدوات مستخدمة في ارتكاب جرائمه.

القبض على المتهم

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصدت قيام «د.ا»، من مدينة المحلة الكبرى، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة المتهم، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديده والوقوف على نشاطه الإجرامي، وتم استهداف المتهم والقبض عليه أثناء تواجده داخل شقة في منطقة منشية البكرى بمدينة المحلة الكبرى، وبحوزته كتب طلاسم وسحر وأدوات تستخدم فى ذلك الشأن، وهواتف محمولة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.