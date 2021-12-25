الإفتاء: اللي بيقول هشتغل على قد فلوسهم أكله حرام

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى السيدات حول حكم الشرع في علم الزوجة بأن زوجها أمواله حرام، ورغم ذلك لا يوجد لديها مصدر دخل سوى الاعتماد على أموال الزوج، فذكر أنه على الزوجة النصيحة الدائمة لزوجها للابتعاد عن مصدر هذه الأموال الحرام، وعليها أن تأكل بقدر الضرورة، أي تأكل ما يسد حاجتها فقط، وليس عليها أي إثم، وسيكون وزرها ووزر أبنائها على الأب الذي يطعمهم من مال حرام.

على كل شخص التحري عن مصدر رزقة حتى لا يقع في شبهات الحرام

وأضاف «عثمان»، خلال حواره في برنامج « الدنيا بخير»، مع الإعلامية لمياء فهمي، على شاشة «الحياة»، اليوم، أنه يجب على كل شخص التحري عن مصدر رزقة حتى لا يقع في شبهات الحرام، وشبهات الحرام في العمل لها أوجه متعددة، «يعني تلاقي حد يقولك أنا هشتغل على قد الفلوس، لأ من الأول قول مش هشتغل أو قول الأجر بسيط، ولا تقل هشتغل على قد الفلوس لأنك بذلك أكلت حرامًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تحرّي الحلال والحرام ليس في المأكل والمشرب فقط.

الكثيرون فقدوا البركة في أعمارهم والوقت والأولاد بسبب الأموال الحرام

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الكثيرين فقدوا البركة في أعمارهم والوقت والأولاد وفي سكون الحياة وطمأنينة القلب بسبب عدم تحرّي ما يأكلون ومعرفة هل هو حلال أم حرام، كما أن الموظف الذي يجلس على مكتبه ويضيع وقته في كلام فارغ ويُعرّض مصالح المواطنين للتعطيل يصبح أكله حرامًا دون أي يدري، «الصورة واسعة أوي مش واقفة على أكل وشرب، ومن تحرى فيما يأكل أطاعت جوارحه، ومن لم يتحرى عصت جوارحه».