الإفتاء تخصص خطا ورقم واتساب لحل المشكلات الأسرية.. «لو عايز تعيش صح»

تزداد نسب الطلاق عامًا بعد آخر، حسب المؤشرات والإحصائيات، وهو ما تحدث عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي بمقر دار الإفتاء المصرية لعرض حصادها في 2021، معبرًا عن استيائه من نسب الطلاق مؤكدًا أنها مقلقة.

وفي إطار العمل على حل المشكلات الأسرية والمساعدة في لم شمل الأسرة وتقديم الدعم للأزواج، أعلن شوقي، أن الدار أنشأت 5 أفرع جديدة، عن استحداث مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، فى عام 2021.

وأوضح أن تلك الوحدة هي عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، وتعمل على حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة.

وخصصت دار الإفتاء خط أرضي وأرقام واتساب للتواصل لعرض المشكلات الزوجية والأسرية وتقديم الاستفسارات، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

أرقام دار الإفتاء لتقديم استفسارات لحل المشاكل الأسرية

وعلى الراغبين في التواصل مع دار الإفتاء ومركز الإرشاد الزوجي، لإيجاد حلول للمشكلات التي يمرون بها ومعرفة رأي الأزهر في القضايا المعقدة والأيمان وغيرها، يمكن الاتصال على هذه الأرقام.

يمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الأرضي (0225910678).

أو المراسلة على واتس آب أو الاتصال بالرقم (01144802021).

مواعيد عمل مركز الإرشاد الزوجي

تمتد مواعيد العمل بالإدارة يوميًّا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

أهداف المركز

يقدم المركز العديد من الخدمات للمواطنين ويجد لهم حلولًا ويرشدهم لما فيه علاج لمشاكلهم بالنسبة للمتزوجين، كما يوضح لهم كيفية الارتباط وأسسه بالنسبة لغير المرتبطين ويضع لهم أسسا لكيفية إقامة أسرة ناجحة، وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.