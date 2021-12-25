تطبيق «واتساب» يصدر تحديثا جديدا لصفحة معلومات الاتصال.. تعرف عليها

منذ أيام قليلة، أعلن تطبيق «واتساب» عن طرحه تحديثات جديدة للواجهة عند إجراء المكالمات الصوتية، بهدف تحسين وتسهيل استخدامها أثناء الاتصال بالآخرين.

واجهة جديدة من تطبيق «واتس آب» لـ2 مليار مستخدم

ويخطط التابع لشركة ميتا فيرس، لإعادة تصميم صفحة معلومات الاتصال الشخصية التي تظهر للأشخاص الذين تتحدث معهم، والتي تتكون من الصورة والاسم والرقم والمجموعات المشتركة بين الطرفين أيضًا.

ويقدم التحديث الجديد لـ WhatsApp beta لتحديث نظام iOS 2.21.170.12، صفحة شخصية تم إعادة تصميمها لمعلومات العمل، وتشبه إلى حد ما مع بطاقات جهات اتصال على الهواتف العاملة بنظام iOS، عندما تفتح دفتر العناوين الخاص بك، وعلى نظام Android، يسمح أيضًا بفتح تحديثات الحالة الخاصة بهم.

استخدام نفس الواجهة في التحديث المستقبلي ولكن بإضافات صغيرة

وفي التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي التشغيل iOS وAndroid، يخطط WhatsApp أيضًا، لتقديم نفس الصفحة المعاد تصميمها لمعلومات الاتصال، حيث سيستخدم التطبيق نفس الواجهة التي تم تقديمها لمعلومات العمل، ولكن هناك إضافة صغيرة، ستقدم صفحة معلومات الاتصال اختصارًا للبحث.

كما يخطط واتساب WhatsApp، لإعادة تصميم نفس الصفحة على WhatsApp beta لنظام Android أيضًا، لكنها لن تتضمن اختصار البحث، وتعد هذه الميزة قيد التطوير والمعلومات حول تاريخ الإصدار لمختبري الإصدارات التجريبية غير معروفة.

ميزة حذف الرسائل من «واتس آب» لمشرفي المجموعات

كان تطبيق «واتس اب» قد كشف الأسبوع الماضي عن مفاجأة جديدة سيطرحها لمستخدميه حول العالم، وذلك من خلال تحديث جديد جار العمل عليه حالياً وتجربته، وسيطرح قريباً من خلال إصدار 2.2.22.1.1.

ويعمل التطبيق على ميزة جديدة تسمح للمسؤولين عن المجموعات، بحذف أي رسالة لجميع المشتركين في المجموعة، طالما كانت غير ملائمة.

وتعد الميزة الجديدة، بحسب ما أعلنه التطبيق الشهير الذي بلغ عدد مستخدميه 2 مليار شخص، أداة لمساعدة المشرفين في المجموعات على تعديلها، بمزيد من الأدوات التي تتيح التحكم، غير أنها أتاحت العديد من الخيارات في الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.22.1.7.