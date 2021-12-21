ميزة جديدة لمسؤولي ومشرفي مجموعات واتساب تسمح بحذف رسائل الأعضاء

كشف تطبيق «واتساب» عن مفاجأة جديدة سيطرحها لمستخدميه حول العالم، وذلك من خلال تحديث جديد يجري العمل عليه في الوقت الحالي وتجربته، وسيطرح قريبا من خلال الإصدار 2.2.22.1.1، ويعمل التطبيق على ميزة جديدة تسمح للمسؤولين عن المجموعات بحذف أي رسالة لكل شخص في المجموعة إذا كانت غير ملائمة.

أعلن تطبيق واتساب أن هذه الميزة تساعد المشرفين في المجموعات على تعديل مجموعات WhatsApp نظرًا لأن لديهم أخيرًا المزيد من السلطات والخيارات في الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.22.1.7.

وبحسب موقع «wabetainfo» المختص في أخبار تطبيق واتساب، لايزال واتساب يعمل على الميزة حتى الآن، مما يوفر بعض التحسينات للتحديثات التالية.

وبعد طرح هذه الميزة التجريبية سيشير WhatsApp إلى من قام بحذف رسالة لجميع المشاركين في المجموعة، وهذه الميزة غير متاحة الآن للمستخدمين لأنها قيد التطوير وليس هناك تاريخ إصدار معروف للتنشيط.

تطبيق التحديث بعد التأكد من خلوه من الأخطاء

ويعمل تطبيق واتساب على التحديث الجديد لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء عند إصدارها.

ويسعى تطبيق واتساب دائما طرح إصدارات وتحديثات جديدة له من خلال استحداث خدمات ومميزات تسهل على المستخدمين الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليار شخص في العالم للبقاء على اتصال مع بعضهم، حيث يعد هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم.

تحديث جديد لـ واتساب على جوجل بلاي

وفي وقت سابق أصدر التطبيق تحديثًا جديدًا من خلال الإصدار 2.22.1.4 ويمكن الحصول عليه من «Google Play»، واختيار Beta Program الذي يعمل على طرح إصدارات تجريبية قبل طرحها فعليا لجميع المستخدمين.

وقال موقع «wabetainfo»، إن التحديث الجديد يخص إنشاء مجتمعات من مجموعات WhatsApp.