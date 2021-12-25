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محمود مسلم

لتمويل المشروعات المختلفة.. «الأهلي المتحد» يحصل على 82 مليون دولار من مؤسسات دولية

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الوطن
09:50 م | السبت 25 ديسمبر 2021
الأهلى المتحد يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأهلى المتحد يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حصل البنك الأهلى المتحد - مصر، أحد أبرز البنوك العاملة فى السوق المصرية، على حزمة تمويلية قيمتها الإجمالية 82 مليون دولار أمريكى من مؤسسات دولية منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبى (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF).

يأتى ذلك فى إطار حرص البنك الأهلى المتحد - مصر على تنفيذ استراتيجيته التوسعية داخل السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة التمويلية التى من شأنها تعظيم حجم الناتج المحلى، وكذا توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ينقسم التمويل الذى حصل عليه البنك الأهلى المتحد - مصر إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون دولار أمريكى لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرض بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى فى إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول من الاتحاد الأوروبى، وقرض آخر قيمته 12 مليون دولار أمريكى لسلسلة القيمة الخضراء بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى تسهيلات تجارية بقيمة 30 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبها، قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلى المتحد- مصر: «يسعدنا التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لدعم القطاعات والأعمال المهمة فى السوق المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك وخطة التنمية الاقتصادية للدولة».

وأوضحت أن البنك الأهلى المتحد - مصر يستهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها المتزايد فى الاقتصاد المصرى، وقدرتها على توفير فرص عمل برؤوس أموال صغيرة نسبياً، بالإضافة إلى توسيع نطاق دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأشارت إلى أن التمويل يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات التصنيع، والزراعة والخدمات، واللوجيستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرتها التنافسية.

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