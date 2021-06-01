«المركزي» يعلن تفاصيل اتفاقية التعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية للسيارات

في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات، تم الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة، بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في بيان اليوم، إن النظام الجديد الذي سوف تم البدء في تطبيقه من، أمس الأحد، الموافق 30 مايو 2021، سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا، بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا، التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.