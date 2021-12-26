قبل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. إيران تطمئن الغرب وتحذر إسرائيل

تزامنا مع الاستعدادت لانطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووى الإيرانى، والتى تبدأ غدا الاثنين، بعثت السلطات الإيرانية برسالتي طمأنة وتحذير فى آن واحد، إحداهما متعلقة بنسبة تخصيب اليورانيوم، والأخرى تهدد بالرد على أى تهديد عسكرى.

وتمثلت رسالة الطمأنة فى تصريحات لمسؤول إيرانى بعدم اعتزام إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، حال فشل مفاوضات الاتفاق النووى، حيث قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامى، إن إيران لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، فى حالة فشل مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووى.

طهران تؤكد: لن نرفع نسبة تخصيب اليورانيوم حال فشل مفاوضات فيينا

وجاءت تصريحات المسؤول الإيرانى، خلال مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، جرى نشرها أمس السبت، وذلك ردا على سؤال حول زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم حال فشل محادثات فيينا، قائلا «كلا».

وأكد المسؤول الإيرانى، أن أهداف إيران بشأن تخصيب اليورانيوم هي تلبية الاحتياجات الصناعية والإنتاجية وما يحتاجه الشعب الإيرانى وفقا لما نقلته قناة سكاى نيوز عربية.

إيران تهدد: سنرد على أى هجوم على البلاد

فى المقابل جاء التحذير الإيرانى، ردا على تهديدات إسرائيل بعمل عسكرى ضدها، وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مهددا «لدينا رد حاسم وشامل على أي هجوم على إيران» وفقا لوكالة «أنباء تسنيم».

يشار إلى أن إيران اختتمت أول أمس الجمعة، مناورات للحرس الثوري شملت إطلاق صواريخ باليستية من طرازات متعددة وفقا لوسائل إعلام، فى ذات الوقت الذى صادق فيه الكنيست الإسرائيلى على ميزانية دفاع إضافية تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، استعدادا لعمل عسكرى وفقا لشبكة العربية.

وتعقد غدا الاثنين الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووى بحضور فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق 2018، فيما تشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.