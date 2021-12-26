برلمانية تُطالب بإذاعة جلسات «النواب» على الهواء: «عاوزين الناس تشوف شغلنا»

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إنها تقدمت بطلب للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لإذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة، موضحة أن هذا الأمر حق أصيل للشعب المصري؛ لتقييم المواطنين للنواب الذين انتخبوهم، فضلًا عن معرفة المواطنين لما يقره الأعضاء في المجلس.

الشعب المصري مصدر الشرعية للبرلمان

وأضافت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الشعب المصري مصدر الشرعية للبرلمان، ومن حقه المراقبة على أدائه، كما أن أغلب النواب يعتنون بعمل بث مباشر للجلسات، وهذا من حق أي نائب لإظهار إنجازاته.

إذاعة الجلسات حق دستوري

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن ما يدور تحت قبة البرلمان الخاص بالأمور الحياتية يجب أن يذاع، متابعة: «إذاعة الجلسات حق للشعب وحق دستوري وفقًا للمادة 22 والمادة 68 الخاصة بمشاركة البيانات والإحصائيات»، موضحة أنه في الفترة الأخيرة عزف المواطنون عن المشاركة السياسية، موضحة: «الناس زهقت من السياسة ولازم نرجع نذيع الجلسات تاني بشكل مؤثر من أجل التصدي لمسألة العزوف».