في ذكرى ميلادها.. سعاد نصر بآخر لقاء تلفزيوني لها: مش بعرف أمثل

يحل اليوم 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، والتي شكلت ثنائيا فنيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي، خاصة في مسلسل «يوميات ونيس»، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات التي عرض فيها.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، تصريحات الفنانة سعاد نصر، في آخر لقاءاتها الإعلامية، وذلك خلال السطور التالية.

«بيقولوا عليا في الوسط عبيطة»، بهذه الكلمات كشفت الفنانة سعاد نصر في لقاء سابق على إحدى القنوات المشفرة، قلة أعمالها في المسرح، مضيفة: «فيه تقصير مني أني أشوف أعمال، بيقولوا في الوسط إني عبيطة بس أنا مش بسميها عبط، بسميها طيبة وبجامل زيادة عن اللزوم، ممكن أحب حد أوي واشتغل مع كاست على حساب مستوايا الفني».

أنا عشرية وبروطة

صفات داخلها كشفت عنها الفنانة سعاد نصر خلال اشتراكها في الأعمال الفنية بصفة عامة أو المسرحية بصفة خاصة، قائلة: «أنا بروطة أوي، يعني ممكن أقعد مع فرقة يكونوا مريحيني نفسيا ومحبش أمشي، لازم يمشوني، كمان أنا عشرية ممكن أقعد مع كاست ومكونش بقدم حاجة فنية لكن بحب أقعد معاهم».

وأشارت إلى أنها يمكن أن تشترك في عمل أقل من مستوها الفني على حساب حبها لفريق العمل أو العمل الفني، «لما بطلع في أدوار صغيرة الناس بتقولي أحنا ملحقناش نشبع منك».

دخلت عالم الفن صدفة، ولم تكن تعلم بموهبتها الفنية من قبل، حيث أوضحت أنها حصلت على مجموع 51.5% في الثانوية العامة، ولم يمكنها من الدخول لأي كلية، ولم يكن أمامها سوى معهد التمثيل، «عيلتي معقدة لازم يكملوا تعليم عالي».

دخلت معهد التمثيل عشان مجموعي

وتابعت: «مفيش ولا جامعة قبلت مجموعي، فقالولي فيه معهد للفنون المسرحية، وفيه نقد وإخراج وتمثيل، قولتلهم لا يمكن تمثيل، أنا مبعرفش أمثل، فقالولي ادخلي نقد تطلعي صحفية».

وأوضحت أنها دخلت قسم التمثيل بالمعهد بدون علم أهلها، «في المعهد قالولي نقد إيه إنتي تمثلي، قولتلهم أنا معرفش أمثل، فاتدربت ودخلت قسم التمثيل ومقولتلهمش في البيت وعرفوا بالصدفة في آخر سنة دراسية».